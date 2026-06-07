سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.82 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.82 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.