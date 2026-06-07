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سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

11:39 ص 07/06/2026

سعر الريال السعودي

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انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.82 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

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