انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.82 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.