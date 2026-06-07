استقر أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.2 جنيه للشراء، و 137.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 13.14 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.2 جنيه للشراء، و73.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 163.73 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و169.07 جنيه للبيع.