انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.