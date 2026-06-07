انخفض في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.