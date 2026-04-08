رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث القائمة

كتب : منال المصري

01:54 م 08/04/2026 تعديل في 02:19 م

فئة 2 جنيه

أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، والاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء.

تحديث العملات المعدنية خاصة الجنيه

أكد جمال حسين، رئيس المصلحة، في بيان اليوم، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة "الجنيه"، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات.

وتركز عملية التحديث على كافة العملات المعدنية خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.

طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه

وأكد البيان أنه سيتم استحداث عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، واستمرار تداول الفئات الحالية من "ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه"، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة "الفكة" وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر "الفكة" بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.

وأضاف: نحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.

