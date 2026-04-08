انخفاض مفاجئ في سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:09 م 08/04/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بشكل مفاجئ اليوم بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.84 جنيه للشراء، بتراجع 85 قرشًا، و62.6 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا.

بنك مصر: 61.84 جنيه للشراء، بتراجع 85 قرشًا، و62.6 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.83 جنيه للشراء، بتراجع 87 قرشًا، و62.59 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62 جنيهًا للشراء، بتراجع 70 قرشًا، و62.75 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.8 جنيه للشراء، بتراجع 97 قرشًا، و62.56 جنيه للبيع، بتراجع 61 قرشًا.

