انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:30 م 08/04/2026

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال اليوم بشكل مفاجئ اليوم بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.12 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.19 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك مصر: 14.13 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و14.2 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.12 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.09 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.19 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

البنك التجاري الدولي 14.16 :cib جنيه للشراء، و14.2 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
شئون عربية و دولية

سماع المحادثة.. 4 مطالب عاجلة للأهلي بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا
رياضة محلية

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم
علاقات

سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
مصراوى TV

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران