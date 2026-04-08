انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال اليوم بشكل مفاجئ اليوم بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.12 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.19 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك مصر: 14.13 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و14.2 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.12 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.09 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.19 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

البنك التجاري الدولي 14.16 :cib جنيه للشراء، و14.2 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.