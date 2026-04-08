روج الفنان محمد عدوية لبرومو الفيلم الوثائقي لوالده أحمد عدوية بعنوان "عدوية.. سلطان أهل الهوى"، والمقرر عرضه للمرة الأولى في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الخميس على شاشة "الوثائقية".

تعليق محمد عدوية على الفيلم

وعلق محمد عدوية على الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لقناة "الوثائقية"، قائلًا: "مفردات جديدة جدًا، وعدوية بالفطرة وذكائه.. أحمد عدوية صنع نقلة كبيرة في الأغنية المصرية، وقرب من الناس أوي".

تفاصيل فيلم "عدوية.. سلطان أهل الهوى"

يرصد الفيلم مسيرة أحمد عدوية، أحد رواد الغناء الشعبي في مصر والوطن العربي، بداية من نشأته في الصعيد، وانتقاله إلى القاهرة، وبداياته الفنية في شارع محمد علي، وصولًا إلى تحوله لظاهرة فنية خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، بالتزامن مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مثل سياسات الانفتاح الاقتصادي وانتشار شرائط الكاسيت.

ويناقش الفيلم أيضًا الجدل الذي صاحب مسيرته الفنية، والانتقادات التي واجهها، إلى جانب دخوله عالم السينما والإعلانات، وامتداد تأثيره الفني إلى أجيال جديدة من المطربين.

ويشارك في الفيلم عدد من المطربين الذين تأثروا بأحمد عدوية، إلى جانب شعراء ونقاد ومثقفين وأساتذة في النقد الموسيقي والفني.

مشاركة محمد عدوية في دراما رمضان 2026

وشارك محمد عدوية في موسم دراما رمضان 2026 من خلال غناء تتر مسلسل "علي كلاي"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي حقق نجاحًا واسعًا منذ وقت عرضه.







حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد





تامر كروان يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن حكاية نرجس'





كنت بتألم جدًا.. هبة السيسي تتحدث عن معاناتها مع الكيماوي وسبب ندمها (فيديو)





موعد ومكان جنازة وعزاء الشاعر الراحل هاني الصغير



