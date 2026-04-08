بزيادة 33%.. بنك QNB يربح 9.5 مليار جنيه في 3 أشهر

أعلن بنك قطر الوطني مصر QNB زيادة صافي أرباحه على أساس سنوي 33% خلال الربع الأول من 2026 إلى 9.5 مليار جنية، بحسب بيان للقوائم المالية اليوم.

محفظة القروض والودائع

وزادت محفظة القروض والسلفيات 7% إلى 31 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 498 مليار جنيه.

وارتفعت ودائع العملاء 13% إلى 879 مليار جنيه في نهاية مارس 2026 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

فيما تخطى إجمالي الأصول المجمعة تريليون جنيه بنهاية مارس 2026 بزيادة قدرها 114 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2025 وبنسبة نمو 12%.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

تحسن القروض غير المنتظمة

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.58% بتحسن قدره 8 نقاط اساس مقارنة بنهاية العام الماضي.

بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 9.811% بزيادة قدرها 707 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام الماضي.