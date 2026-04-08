إعلان

بزيادة 33%.. بنك QNB يربح 9.5 مليار جنيه في 3 أشهر

كتب : منال المصري

05:03 م 08/04/2026 تعديل في 05:04 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بنك قطر الوطني مصر QNB زيادة صافي أرباحه على أساس سنوي 33% خلال الربع الأول من 2026 إلى 9.5 مليار جنية، بحسب بيان للقوائم المالية اليوم.

محفظة القروض والودائع

وزادت محفظة القروض والسلفيات 7% إلى 31 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 498 مليار جنيه.

وارتفعت ودائع العملاء 13% إلى 879 مليار جنيه في نهاية مارس 2026 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

فيما تخطى إجمالي الأصول المجمعة تريليون جنيه بنهاية مارس 2026 بزيادة قدرها 114 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2025 وبنسبة نمو 12%.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

تحسن القروض غير المنتظمة

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.58% بتحسن قدره 8 نقاط اساس مقارنة بنهاية العام الماضي.

بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 9.811% بزيادة قدرها 707 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام الماضي.

بنك QNB أرباح البنوك محفظة القروض محفظة الودائع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
شئون عربية و دولية

لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
قرار عاجل من القضاء بشأن عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبدالوهاب
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء بشأن عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبدالوهاب
لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟
نصائح طبية

لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران