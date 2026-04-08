بيتكوين ترتفع 5% لتتخطى 71 ألف دولار بعد وقف الحرب

كتب : آية محمد

01:56 م 08/04/2026

عملة البيتكوين

ارتفعت عملة البيتكوين، الأوسع انتشارا بين العملات المشفرة، خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنحو 4.82%، وذلك بعد توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب لمدة أسبوعين والدخول في مفاوضات تهدف إلى احتواء التصعيد، ما انعكس إيجابيا على إقبال المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وبحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في رصد أسعار العملات المشفرة، صعدت البيتكوين لتتداول فوق مستوى 71 ألف دولار، مسجلة نحو 71.62 ألف دولار مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول خلال الساعات الأخيرة.

وكانت العملة سجلت مستوى قياسيا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية متأثرة بتصاعد حدة التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.

البيتكوين العملات المشفرة هدنة إيران والولايات المتحدة

