هبط بنحو 1.44 جنيه.. الدولار ينخفض في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.47 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار؟

استرد الجنيه نحو 2.5% من قيمته مقابل الدولار اليوم بدعم دخول قوي من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية اليوم بعد توصل أمريكا وإيران لهدنة لوقف الحرب لمدة 15 يوما حتى إنهاء المفاوضات.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 1.39 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.1 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.17 جنيه للشراء، و53.27 جنيه للبيع، بتراجع 1.47 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 1.44 جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 1.39 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.36 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع، بتراجع 1.34 جنيه للشراء والبيع.