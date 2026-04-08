هبط بنحو 1.44 جنيه.. الدولار ينخفض في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

04:39 م 08/04/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.47 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار؟

استرد الجنيه نحو 2.5% من قيمته مقابل الدولار اليوم بدعم دخول قوي من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية اليوم بعد توصل أمريكا وإيران لهدنة لوقف الحرب لمدة 15 يوما حتى إنهاء المفاوضات.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 1.39 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.1 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.17 جنيه للشراء، و53.27 جنيه للبيع، بتراجع 1.47 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بتراجع 1.44 جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 1.39 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.36 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع، بتراجع 1.34 جنيه للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
أخبار مصر

نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران

الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران