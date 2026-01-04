انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و9 قروش، بمنتصف تعاملات الأحد 4-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.