يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، نظيره منتخب بنين مساء الاثنين 5 يناير 2026، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16

تُقام مباراة مصر وبنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم في البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل، إذ افتتح مشواره بالفوز على زيمبابوي (2-1)، ثم تغلب على جنوب أفريقيا (1-0)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

ويطمح المنتخب المصري إلى تجاوز عقبة بنين، ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، سعيًا للتتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر وبنين مباشرة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناتي:

beIN Max 1

beIN Max 2

معلق المباراة

يتولى التعليق على اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبنين

يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر:

القناة الجزائرية الأرضية

القناة الأرضية المغربية

تردد القناة الأرضية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة الأرضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3