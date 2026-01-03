إعلان

البنك المركزي يعتزم بيع أذون وسندات خزانة بـ 108 مليارات جنيه غدا

كتب : منال المصري

11:32 ص 03/01/2026

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون وسندات خزانة بقيمة 108 مليارات جنيه غدًا بهدف جمع سيولة لسد نفقات الدولة من أجور ومعاشات وتكلفة تمويل المشروعات بفعل عجز الموازنة.

وبحسب بيانات المركزي، تتراوح قيمة الإصدارات المستهدفة بين 90 مليار جنيه في أذون خزانة لأجلي 3 و9 أشهر، و18 مليار جنيه في سندات خزانة ذات آجال عامين و3 سنوات بعائد ثابت.

تُعد أذون وسندات الخزانة ضمن أدوات الدين في يد وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية مقابل سعر عائد مجزٍ يُدفع مقدمًا على أذون الخزانة، وكل 3 أشهر على سندات الخزانة.

