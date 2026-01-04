إعلان

الداخلية: سحب 869 رخصة وضبط 863 دراجة ورفع السيارات المتروكة خلال يوم

كتب : علاء عمران

11:55 ص 04/01/2026

الحملات المرورية

تمكنت أجهزة الأمن ومرور القاهرة والجيزة، من تكثيف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود عن سحب 869 رخصة لمخالفين لم يركبوا الملصق الإلكتروني على مركباتهم، وضبط 863 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والميادين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق اللوائح المرورية، وضمان السلامة العامة، والحفاظ على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، مع الالتزام بالعمل حتى الساعة الخامسة مساء لتيسير الإجراءات.

كما حذرت الوزارة قائدي الدراجات النارية من عدم ارتداء الخوذة، وقائدي السيارات من عدم الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، لتقليل الحوادث وضمان انسياب الحركة، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق.

الحملات المرورية الملصق الإلكتروني وحدات المرور

