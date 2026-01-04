مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد

"بعد الفوز على السودان".. موعد مباراة السنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تستكمل اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر الجاري، مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب.

وانطلقت أمس السبت مباريات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، بمباراتين الأولى جمعت بين السودان والسنغال وانتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، الثانية بين تونس ومالي وانتهت لصالح المنتخب المالي بركلات الترجيح.

وتقام اليوم الأحد 4 يناير الجاري، مباراتين في دور ال 16 بكأس الأمم الأفريقية، الأولى تجمع بين منتخبي المغرب وتنزانيا، المباراة الثانية بين جنوب أفريقيا والكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

المغرب ضد تنزانيا، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1"

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون، "بي إن سبورتس ماكس 1"

