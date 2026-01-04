مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد

كتب : مصراوي

06:49 ص 04/01/2026
تستكمل اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر الجاري، مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب.

وانطلقت أمس السبت مباريات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، بمباراتين الأولى جمعت بين السودان والسنغال وانتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، الثانية بين تونس ومالي وانتهت لصالح المنتخب المالي بركلات الترجيح.

وتقام اليوم الأحد 4 يناير الجاري، مباراتين في دور ال 16 بكأس الأمم الأفريقية، الأولى تجمع بين منتخبي المغرب وتنزانيا، المباراة الثانية بين جنوب أفريقيا والكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

المغرب ضد تنزانيا، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1"

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون، "بي إن سبورتس ماكس 1"

كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا منتخب المغرب

