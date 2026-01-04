3 جولات تصويت.. ماراثون انتخابات المنتزه يقترب من النهاية- صور

محافظ أسيوط: انتظام فتح اللجان في اليوم الأخير لجولة الإعادة دون شكاوى

توافد الناخبون على لجان ومراكز الاقتراع بدائرة المنتزه في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت اللجان الفرعية توافدًا لافتًا للسيدات حيث اصطفت أمام مقار الاقتراع منذ الساعات الأولى من فتح أبواب التصويت وسط أجواء تنظيمية محكمة واستعدادات مكثفة.

كانت دائرة المنتزه شهدت فوز ثلاثة مرشحين، وأجري التصويت لمرة ثانية بين 27 مرشحا على المقعد الرابع بعد قرار صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة المرحلة السابقة.

وأسفرت عملية التصويت في دائرة المنتزه عن جولة إعادة لمرة ثالثة على المقعد الرابع والأخير بين المرشحين هشام الرحماني وعطا سليم، وكلاهما من حزب حماة الوطن.

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة و79 مقرًا انتخابيًا تشمل 152 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين 1,263,674 ناخبًا، موزعين على نطاق أقسام شرطة المنتزه أول وثان وثالث.