إعلان

3 جولات تصويت.. ماراثون انتخابات المنتزه يقترب من النهاية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:54 ص 04/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتخابات المنتزه في الإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    انتخابات المنتزه في الإسكندرية (2)
  • عرض 4 صورة
    انتخابات المنتزه في الإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توافد الناخبون على لجان ومراكز الاقتراع بدائرة المنتزه في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت اللجان الفرعية توافدًا لافتًا للسيدات حيث اصطفت أمام مقار الاقتراع منذ الساعات الأولى من فتح أبواب التصويت وسط أجواء تنظيمية محكمة واستعدادات مكثفة.

كانت دائرة المنتزه شهدت فوز ثلاثة مرشحين، وأجري التصويت لمرة ثانية بين 27 مرشحا على المقعد الرابع بعد قرار صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة المرحلة السابقة.

وأسفرت عملية التصويت في دائرة المنتزه عن جولة إعادة لمرة ثالثة على المقعد الرابع والأخير بين المرشحين هشام الرحماني وعطا سليم، وكلاهما من حزب حماة الوطن.

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة و79 مقرًا انتخابيًا تشمل 152 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين 1,263,674 ناخبًا، موزعين على نطاق أقسام شرطة المنتزه أول وثان وثالث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 الإسكندرية دائرة المنتزه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية