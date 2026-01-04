ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، مقارنة بتعاملات يوم الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء، و56.17 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك مصر: 55.84 جنيه للشراء، بتراجع 98 قرشًا، و56.19 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.73 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و56.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 55.81 جنيه للشراء، و56.17 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.80 جنيه للشراء، و56.18 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.