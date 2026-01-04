طرق تجنب انقطاع التيار عن عداد الكهرباء الكارت

كتب- محمد صلاح:

يتساءل مستخدمو عداد الكهرباء "الكارت" عن طريق معرفة الاستهلاك؛ حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء بشكل مفاجئ، فضلًا عن تحديد الوقت المناسب للشحن الجديد.

ويوضح "مصراوي" كيفية وطرق معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت، وَفق ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

طريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت

يمكن معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت من خلال شاشتَين رئيسيتَين بالعداد؛ واحدة لإظهار الرصيد بالجنيه، وأخرى تظهر الرصيد بالـ"ك.و.س".

وأشار مرفق الكهرباء إلى أنه في حال ظهور اللمبة الحمراء في العداد؛ فهذا يعني أن الرصيد بات 10 جنيهات فقط، ولهذا تبدأ "لمبة الرصيد" تعطي تنبيهًا للمستخدم، وهي أقصى لمبة على اليمين، وإنذار آخر إذا انقطع التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة يتم وضع الكارت في العداد دون شحن؛ ليعمل التيار إلى أن يتم الشحن.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في وقت سابق، إمكانية شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة؛ من خلال خدمة "سلفني شكرًا"؛ والتي تتيح استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة 48 ساعة بعد نفاد رصيد الكارت، من خلال وضع الكارت في العداد دون شحن، ليعمل، إلى أن يشحن المشترك الكارت مرةً أخرى.

ويتمكن المواطنون، من خلال خدمة "سلفني شكرًا"، من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء، وتُخصم قيمة الاستهلاك عند شحن الرصيد بالعداد بشكل مباشر، كما أن الخدمة تسري على العدادات مسبقة الدفع التي تنتج من 2019 إلى الآن، أما العدادات القديمة فلن تتوفر بها.

حالات فصل الكهرباء عن العداد مُسبق الدفع

1- التلاعب أو العبث بغطاء "روزتة" العداد، في هذه الحالة تتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة.

2- زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد:

في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد (٨٠ أمبيرًا)، ويتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق (للتنبيه) ثم يعود التيار، ويُلزم العميل بتخفيض أحماله؛ لاستمرار التيار.

وفي حال استمرار الأحمال، يتم فصل وعودة التيار لـ3 مرات، ثم يفصل ولا تتم عودة التيار، إلا من خلال شركة الكهرباء؛ الأمر الذي يتطلب تغيير العداد (بعداد أقصى قدرة؛ عداد ثلاثي الأوجه).

3- عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة.

في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية؛ للتنبيه، مع اقتراب انتهاء الرصيد، بمجرد أن تضع الكارت بالعداد تتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيًّا.

