انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 55.82 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.8 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.