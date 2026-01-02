إعلان

سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

05:10 م 02/01/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 55.82 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.8 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

