ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.67 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.