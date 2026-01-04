إعلان

زيادة أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:42 ص 04/01/2026 تعديل في 10:42 ص

سعر الريال السعودي

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، مقارنة بمستواها الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 125.14 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و126.72جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.10 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردني: 66.74 جنيه للشراء، و67.47 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 153.79 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا، و155.42 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا.

