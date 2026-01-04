مؤلفة "يوم للستات".. معلومات عن السيناريست هناء عطية

رحلت عن عالمنا السيناريست هناء عطية، صباح اليوم الأحد 4 يناير، إثر معاناتها من إلتهاب رئوي حاد، ومتاعب في الكلى.

وأعلنت عن الوفاة، ابنتها المخرجة جميلة ويفي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك.

من هي هناء عطية؟

تخرجت الراحلة هناء عطية، في المعهد العالي للسينما، قسم السيناريو، عام 1988.

بدأت مشوارها بالكتابة الأدبية، والنشر في عدة صحف، إلى جانب كتاباتها الساخرة في مجلة "كاريكاتير".

صدرت لها عدة مجموعات قصصية، منها "عن الأذى"، و "رمادي"، و"شرفات قريبة"، و"هي وخدماتها"، و"مطر هادي".

نالت جائزة ساويرس فئة الكتاب الكبار، عن مجموعتها القصصية "عنف الظل".

صدر لها ديوان شعري، ينتمي إلى قصيدة النثر بعنوان "آخر القلب".

كتبت قصة وسيناريو وحوار أفلام "يوم للستات"، و"خلطة فوزية".

نالت جائزة أفضل سيناريو عن "يوم للستات"، وحظي الفيلم باهتمام كبير من مهرجانات سينمائية مختلفة.

