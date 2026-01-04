"العراف".. ما حكاية القط نيمبوس في كأس الأمم الأفريقية؟

17 لاعبا في أوروبا.. نظرة على "بنين" منافس مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

تصدر القط نيمبوس، المعروف بـ"ملك توقعات كأس الأمم"، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما نجح في توقع مباريات أمم أفريقيا بطريقة صحيحة.

توقعات القط نيمبوس بدأت من دور المجموعات للبطولة، حيث يقوم الحساب الرسمي للقط قبل كل مباراة بنشر مقطع فيديو يظهر فيه أمام ثلاثة أوعية، والإناء الذي يتجه نحو يتوقع له الفوز باللقاء وهو ما تكرر أكثر من مرة بطريقة صحيحة.

الجماهير أطلقت عليه لقب "العراف" بتوقعاته الصحيحة، ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية المباريات التي توقعها القط نيمبوس كالتالي:

توقّع فوز مصر على زيمبابوي

توقّع فوز نيجيريا على تونس

توقّع فوز مصر على جنوب إفريقيا

توقّع تعادل المغرب ومالي

توقّع فوز الجزائر على بوركينا فاسو

توقّع فوز المغرب على زامبيا

توقّع فوز كوت ديفوار على موزمبيق

توقّع فوز السنغال على السودان

توقّع فوز مالي على تونس

