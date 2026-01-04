مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"العراف".. ما حكاية القط نيمبوس في كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:14 ص 04/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    القط نيمبوس
  • عرض 6 صورة
    القط نيمبوس
  • عرض 6 صورة
    2_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 6 صورة
    القط نيمبوس
  • عرض 6 صورة
    القط نيمبوس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر القط نيمبوس، المعروف بـ"ملك توقعات كأس الأمم"، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما نجح في توقع مباريات أمم أفريقيا بطريقة صحيحة.

توقعات القط نيمبوس بدأت من دور المجموعات للبطولة، حيث يقوم الحساب الرسمي للقط قبل كل مباراة بنشر مقطع فيديو يظهر فيه أمام ثلاثة أوعية، والإناء الذي يتجه نحو يتوقع له الفوز باللقاء وهو ما تكرر أكثر من مرة بطريقة صحيحة.

الجماهير أطلقت عليه لقب "العراف" بتوقعاته الصحيحة، ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية المباريات التي توقعها القط نيمبوس كالتالي:

توقّع فوز مصر على زيمبابوي

توقّع فوز نيجيريا على تونس

توقّع فوز مصر على جنوب إفريقيا

توقّع تعادل المغرب ومالي

توقّع فوز الجزائر على بوركينا فاسو

توقّع فوز المغرب على زامبيا

توقّع فوز كوت ديفوار على موزمبيق

توقّع فوز السنغال على السودان

توقّع فوز مالي على تونس

إقرأ أيضًا:

قبل حامد حمدان.. 5 لاعبين فاوضهم الأهلي وانتقلوا لبيراميدز

بكى بسبب ميسى..تفاصيل علاقة رئيس فنزويلا بنجوم كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القط نيمبوس كأس الأمم الأفريقية توقعات القط نيمبوس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية