17 لاعبا في أوروبا.. نظرة على "بنين" منافس مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

08:00 ص 04/01/2026
يستعد منتخب مصر لمواجهة بنين، مساء غدا الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، في دور الـ16 من النسخة رقم 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع بين مصر وبنين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعدما التقيا في دور مجموعات 2020، وانتهى اللقاء لصالح مصر بثنائية نظيفة.

أبرز المعلومات عن منافس مصر

يحتل منتخب بنين المركز العشرين على مستوى أفريقيا والمركز الـ92 عالميا، وفقا لتصنيف ديسمبر الماضي، وكان أفضل تصنيف وصل إليه منتخب بنين، المركز 59 عالميا في شهري نوفمبر وديسمبر 2009 وأبريل 2010.

ويظهر منتخب بنين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، للمرة الخامسة في تاريخه، ويقوده الألماني جيرنوت رور، وذلك منذ فبراير 2023.

وقاد جيرنوت رور منتخب بنين في 26 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات، وسجل 28 هدفاً مقابل استقبال 32 هدفا.

وتضم قائمة منتخب بنين في كأس الأمم الأفريقية 2025، 26 محترفا، بينهم 17 لاعبا في أوروبا، ويبلغ متوسط أعمارهم 26 عاما.

منتخب بنين كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مصر وبنين

