تعرف على موعد بدء استحقاق شهادات 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

يبدأ البنكان الحكوميان الأهلي ومصر في إيداع أول استحقاق للشهادات ذات سعر الفائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في حسابات عملائها اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين وحتى نهاية آخر استحقاق في 28 أبريل المقبل.

وكان البنكان قد بدآ إصدار الشهادات مرتفعة الفائدة في 4 يناير 2024، على أن يحين أجلها اعتبارًا من ثاني يوم للإصدار، تزامنًا مع استيعاب السيولة من الشهادات المماثلة لها بسعري فائدة 22.5% و25% على التوالي.

وبدأ أول استحقاق للشهادات ذات العائد المرتفع، التي جمعت نحو 1.3 تريليون جنيه خلال 16 شهرًا من طرحها، في يناير الماضي، وقد قام أغلب العملاء بتجديدها للاستفادة من عائدها المرتفع للمرة الثانية.

وفي هذا السياق، قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في رسالة موجهة للعملاء، إن الشهادات الحالية ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 16% يصرف شهريا تعد أعلى عائد مقدم في البنوك، موجهًا نصيحة للعملاء بالاكتتاب فيها عند استحقاق آجال الشهادات قبل خفض الفائدة مجددًا.

وأكد عدم الاتجاه لإصدار شهادة مماثلة بعائد 27% في ظل تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر الماضي.

خلال 2025 خفض البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف سعر الفائدة 7.25% على 5 مرات آخرها 1% في ديسمبر الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.