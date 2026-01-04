ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.