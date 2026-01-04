كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.