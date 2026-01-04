سجن سيء السمعة وعنيف.. أين سيقضي مادورو فترة اعتقاله؟

وكالات

من المقرر نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من حياته المترفة إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي متروبوليتان (MDC) في مدينة نيويورك، وفقًا لما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويشتهر المركز بسوء الحالة المعيشية، ونقص الموظفين المزمن، وعنف السجناء، وانقطاعات الكهرباء.

تم بناء المنشأة في التسعينيات لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون، وقد احتُجز فيها عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم المغني آر. كيلي، والملياردير السابق في مجال الأدوية "فارما برو" مارتن شكريلي، والطبقية الاجتماعية غيسلين ماكسويل، وموهوب العملات الرقمية السابق سام بانكمان-فريد، وعملاق الموسيقى شون "ديدي" كومبس. كما احتُجز هناك زعيم مشتبه به في الكارتل، إسماعيل "إل مايو" زامبادا غارسيا، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم القتل والإتجار بالمخدرات.

وقال محامي كومبس، مارك أغنيفيلو، في المحكمة أواخر 2024: "إن المركز مكان صعب جدًا على السجين"، مشيرًا إلى صعوبة استعداد موكله للمحاكمة إذا تم وضعه هناك.

ويُشكل العنف تهديدًا دائمًا، فقد تم طعن أحد السجناء حتى الموت في يونيو 2024، وتوفي آخر في شجار بعد شهر.

وفي عام 2019، أدت انقطاعات الكهرباء إلى غرق السجناء في ظلام شبه كامل في درجات حرارة متجمدة لمدة أسبوع. وأدى الحادث إلى تحقيق من وزارة العدل، أسفر عن تسوية مالية بقيمة 10 ملايين دولار لـ 1,600 سجين متضرر.

وقد أُجبر السجناء خلالها على البقاء في زنازينهم لعدة أيام، وتحملوا ظروفًا غير صحية مع مراحيض معطلة، وفق الدعوى المقدمة نيابة عنهم.

ويُعد مركز MDC هو مركز الإصلاح الفيدرالي الوحيد الذي يخدم مدينة نيويورك بعد إغلاق مجمع مانهاتن، عقب وفاة الملياردير والمُتهم في الاتجار بالجنس جيفري إبستين بانتحاره عام 2019.