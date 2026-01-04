إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:52 ص 04/01/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، مقارنة بتعاملات الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.67 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

