مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة المجانية الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

10:33 ص 04/01/2026 تعديل في 10:46 ص
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (16) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (1) (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (15) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (3) (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (4) (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (1) (2)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب المغرب اليوم الأحد، لمواصلة مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما يصطدم مع نظيره تنزانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتأهل أسود الأطلس لدور الـ16، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل أمام جزر القمر وزامبيا ومالي.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب وتنزانيا مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب وتنزانيا

من المقرر أن تذاع مباراة المغرب وتنزانيا على قناة beIN MAX 1، بالإضافة إلي قناة الجزائرية المجانية على قمر النايل سات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب موعد مباراة المغرب مباراة المغرب وتنزانيا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية