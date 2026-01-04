الموعد والقناة المجانية الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا بأمم أفريقيا

فيديو أهداف وركلات جزاء مباراة منتخب مالي ضد تونس في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب اليوم الأحد، لمواصلة مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما يصطدم مع نظيره تنزانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتأهل أسود الأطلس لدور الـ16، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل أمام جزر القمر وزامبيا ومالي.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب وتنزانيا مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب وتنزانيا

من المقرر أن تذاع مباراة المغرب وتنزانيا على قناة beIN MAX 1، بالإضافة إلي قناة الجزائرية المجانية على قمر النايل سات.