"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في برنامج "أخبار المساء" على قناة CBS، إن تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا واعتقال زعيمها، نيكولاس مادورو، هو "العكس تمامًا" من غزو العراق.

وتابع هيغسيث: "لقد أمضينا عقودًا وعقودًا ودفعنا الثمن من دمائنا، ولم نحصل على شيء في المقابل اقتصاديًا، والرئيس دونالد ترامب يقلب الموازين الآن".

وقد تم القبض على مادورو من قبل القوات الأمريكية ونُقل إلى نيويورك يوم السبت لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. وكان هيغسيث من بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب الذين أشرفوا على العملية العسكرية الليلية في فنزويلا، والتي أدت إلى اعتقال مادورو.

وقال الرئيس ترامب في وقت سابق من يوم السبت: "سنقوم بإدارة البلاد" حتى يتم تحقيق "انتقال آمن وسليم وحكيم" للسلطة في فنزويلا، لكنه لم يقدم تفاصيل كثيرة عن شكل هذا الانتقال. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل على "تدفق النفط".

وأشار هيغسيث إلى أن الولايات المتحدة، من خلال العمل الاستراتيجي، يمكن أن تضمن الوصول إلى "ثروات وموارد إضافية، مما يمكّن البلاد من استغلالها دون الحاجة إلى إنفاق دماء أمريكية".

وقال هيغسيث: "أعني، كانت هذه خطوة جريئة وجرئية، لكنها كانت مدروسة جيدًا. لقد نُفذت بشكل منسّق، وأتيحت للجيش الأمريكي فرصة تجهيز العملية وتوفير الموارد، ثم قام الرئيس بهذه الخطوة الجريئة. ومن خلالها قلبنا تلك الديناميكية تمامًا، وسيستفيد الأمريكيون".

وأضاف هيغسيث أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد شعب فنزويلا وأمريكا في نصف الكرة الغربي من خلال إعادة تأسيس "عقيدة مونرو" — التي أرست أسس السياسة الخارجية الأمريكية — عبر "السلام من خلال القوة مع حلفائنا".

وقال هيغسيث: "وأعتقد أن نصف الكرة الغربي، وأنا أعلم أن نصف الكرة سيستفيد من خطوة الرئيس ترامب الجريئة".

وعند سؤاله عن الخطوة التالية فيما يخص الخصوم الأمريكيين الآخرين حول العالم والرسالة التي يبعثها هذا للإدارات الأخرى، قال هيغسيث إن ذلك يظهر أن الرئيس ترامب "رئيس عملي".

وأضاف هيغسيث: "هذا رئيس عملي، ولا يمكن تحقيق السلام في هذا العالم الخطير دون قوة. لذا، يجب على الجميع حول العالم أن يلاحظوا: القيادة الأمريكية عادت — وعندما يقول شيئًا مهمًا، فإنه يكون كذلك، وسنتخذ الإجراءات اللازمة بكامل قوة وزارة الحرب".