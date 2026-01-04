غدا.. بدء أول استحقاق في الشهادات الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر

يبدأ أول استحقاق للشهادات ذات أجل سنة لسعري الفائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في حسابات حاملها للمرة الثانية بداية من غد في بنكي الأهلي ومصر بعد انتهاء أجلها.

كان البنكان الحكوميان طرحا لأول مرة الشهادات ذات سعر الفائدة المرتفع في 4 يناير 2024 حتى وقف العمل بها في 27 أبريل الماضي حيث يحين كل استحقاق للشهادة من ثاني يوم شرائها مع انتهاء أجلها.

تم وقف العمل بالشهادات بعد أن جمعت نحو 1.3 تريليون جنيه خلال 16 شهرا من طرحها واتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال 2025 وسط تراجع معدل التضخم.

أكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عدم وجود اتجاه لرفع أسعار الفائدة موضحا أن الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت السنوي 16% يصرف شهريا تعد هي الأعلى ومتاحة أمام العملاء للاكتتاب فيها.