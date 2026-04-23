الكشف والعلاج مجاني.. كل ما تريد معرفته عن قافلة جامعة القاهرة بحلاب وشلاتين

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبنى جديدًا بجامعة هيرتفوردشاير في مصر، وذلك في إطار خطة التوسع المستمر للجامعة، ودعمًا لتطوير منظومة التعليم العالي وفق أحدث المعايير الدولية.

وعلى هامش الافتتاح، ترأس الوزير اجتماع مجلس أمناء مؤسسة جلوبال الجامعية، بمشاركة قيادات الجامعة والشركاء الدوليين، حيث تم استعراض رؤية الجامعة وخططها المستقبلية للتوسع والتطوير على المستوى الدولي.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض تقديمي للدكتور فينسنت إيمري، رئيس جامعة هيرتفوردشاير بمصر، استعرض خلاله إستراتيجية الجامعة في دعم جودة التعليم الدولي، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل تنفيذ المشروع منذ التخطيط والتصميم وحتى الإنشاء والتجهيز وفق أحدث المعايير العالمية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الدولة المصرية تضع تطوير التعليم العالي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الشراكات مع الجامعات الدولية تمثل ركيزة أساسية في نقل الخبرات العالمية وتوطين المعرفة داخل مصر.

وأضاف أن ما تشهده جامعة هيرتفوردشاير في مصر من توسعات نوعية يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين تطوير البنية التحتية التعليمية وتقديم برامج أكاديمية بمعايير دولية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذه النماذج التي تسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات تنافسية تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أهمية ربط العملية التعليمية بالصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال تطبيق نموذج Faculty to Factory، الذي يهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، بما يعزز الاستفادة من البحث العلمي في دعم خطط التنمية.

وأكد أن الوزارة تعمل على توفير آليات تمويل مستدامة لدعم المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم الصناعة الوطنية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

كما أعرب الدكتور معتز غانم، رئيس مجلس الأمناء، عن فخره بالتوسع الذي تشهده الجامعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، الرئيس الأكاديمي لفرع الجامعة في مصر، أن هذا التوسع يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الجامعة كأحد النماذج الرائدة للتعليم الدولي داخل مصر، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم برامج تعليمية متطورة ترتكز على الابتكار وتواكب المعايير العالمية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة أميمة حاتم، مستشار رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها الأكاديمية بشكل مستمر وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.

وأوضحت أن الجامعة تشهد تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، بما يعكس قوة منظومتها التعليمية والبحثية، ويؤكد نجاحها في تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي.

وأشادت بالدور المتميز الذي يقوم به الطلاب، مؤكدة أنهم يمثلون محور العملية التعليمية، كما أثنت على جهود أعضاء هيئة التدريس وطاقم العمل، لما يبذلونه من جهد في دعم جودة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته، أشاد السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية بقوة الشراكة التعليمية بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا أن الجامعة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الأكاديمي المثمر بين البلدين.

وعقب ذلك، قام الوزير بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، شملت المبنى الجديد وما يضمه من قاعات دراسية متطورة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، حيث أشاد بمستوى التجهيزات والبنية التحتية التي تعكس تطبيق أحدث المعايير الدولية في العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أنتوني وودمان، والدكتور فينسنت إيمري، والدكتور معتز غانم، والدكتور أشرف عبدالباسط، والدكتورة أميمة حاتم، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والدبلوماسية.

كما شهدت الفعاليات الإعلان عن افتتاح أول حاضنة أعمال (Enterprise Hub) داخل الجامعة، والتي تمثل منصة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمكين الطلاب من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق وربطهم بسوق العمل.

إقرأ أيضا

