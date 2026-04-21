أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضع جميع الطلاب "بنين، بنات" تحت الإشراف العلمي للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد نشر قواعد قبول الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة، مشترطًا الحصول على مجموع يقل بنسبة 5 % عن مجموع القبول بالجامعات الخاصة والأهلية كحد أدني، وذلك عام الحصول على شهادة الثانوية العامة، ويكون ذلك عن طريق الإدارة العامة للبعثات - وزارة التعليم العالى بحيث لا تقوم باصدار تصريح السفر للطلاب إلا بعد مراجعة شهادة الثانوية العامة ويطلب من الطالب بيان من مكتب التنسيق بمجموع الطالب، والحد الأدنى للتخصص الذي يرغب فى الدراسة فيه.

