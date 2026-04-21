إشراف البعثات.. تعرف على شرط ضروري لو عايز تدرس في جامعات برا 2026

كتب : عمر صبري

04:00 ص 21/04/2026

الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضع جميع الطلاب "بنين، بنات" تحت الإشراف العلمي للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد نشر قواعد قبول الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة، مشترطًا الحصول على مجموع يقل بنسبة 5 % عن مجموع القبول بالجامعات الخاصة والأهلية كحد أدني، وذلك عام الحصول على شهادة الثانوية العامة، ويكون ذلك عن طريق الإدارة العامة للبعثات - وزارة التعليم العالى بحيث لا تقوم باصدار تصريح السفر للطلاب إلا بعد مراجعة شهادة الثانوية العامة ويطلب من الطالب بيان من مكتب التنسيق بمجموع الطالب، والحد الأدنى للتخصص الذي يرغب فى الدراسة فيه.

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة

مباحثات بين جامعتي القاهرة ونورث ويست الصينية لتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس

أبرزها مكافحة الشيخوخة.. 5 فوائد صحية للامتناع عن الطعام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البعثات التعليم العالي البحث العلمي معادلة الشهادات المجلس الأعلى للجامعات

قبل بدء المفاوضات.. هل تعرقل مقترحات اليورانيوم اتفاق أمريكا وإيران؟
شئون عربية و دولية

قبل بدء المفاوضات.. هل تعرقل مقترحات اليورانيوم اتفاق أمريكا وإيران؟
رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
مصراوى TV

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026