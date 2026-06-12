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منذ 2006.. رقم تاريخي جديد في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

01:59 ص 12/06/2026
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    مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا
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    مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا
  • عرض 5 صورة
    مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا
  • عرض 5 صورة
    مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

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اختتم منتخب المكسيك مشواره في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026 بفوزه على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح جوليان كينيونيس التسجيل للمنتخب المكسيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وشهد اللقاء أحداثا استثنائية، بعدما أشهر حكم المباراة ثلاث بطاقات حمراء، جاءت الأولى في وجه سفيسيلو سيثول لاعب جنوب أفريقيا في الدقيقة 49، قبل أن يتعرض زميله ثيما زواني للطرد أيضا في الدقيقة 84، فيما حصل سيزار مونتيس، مدافع المنتخب المكسيكي، على البطاقة الحمراء الثالثة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبتسجيل ثلاث حالات طرد، أصبحت مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا أول مباراة في كأس العالم تشهد أكثر من بطاقة حمراء منذ مباراة البرتغال وهولندا في مونديال 2006، وشهدت أربع بطاقات حمراء.

وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 منتخبات المكسيك وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا.

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منتخب المكسيك كأس العالم 2026 منتخب جنوب أفريقيا

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