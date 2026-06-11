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متحدث الصحة: انتحال صفة الطبيب جريمة جنائية خطيرة

كتب : حسن مرسي

11:39 م 11/06/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة رقابية موسعة أسفرت عن إغلاق وتشميع 3 منشآت طبية غير مرخصة وضبط 3 سيدات ينتحلن صفة طبيبات في القليوبية والسويس.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن انتحال صفة الطبيب يُعد جريمة جنائية خطيرة تهدد حياة المواطنين، وليس مجرد مخالفة إدارية، وقد يؤدي لتشخيص خاطئ ومضاعفات تصل للوفاة.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة تصل للحبس عامين، وتُضاعف العقوبة في حال ترتب على الانتحال أي ضرر صحي للمريض.

وتابع: "المخالفات داخل المنشآت المغلقة تمثلت في العمل بمجالي التجميل والتغذية العلاجية دون ترخيص، باستخدام أدوية مجهولة المصدر، وغياب مكافحة العدوى والتخزين الآمن".

وشدد على ضرورة اللجوء إلى الأطباء المتخصصين فقط في إجراءات التجميل (بوتوكس وفيلر)، محذرًا من خطورة مراكز غير مرخصة.

وأشار متحدث الصحة، الفرق بين التثقيف الغذائي (برامج عامة للأصحاء) والتغذية العلاجية (تشخيص طبي وأدوية وحقن تخسيس) وهي ممارسة لا تجوز إلا لطبيب بشري مرخص، مع استمرار الحملات الرقابية.

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