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بينهم حمزة عبد الكريم… برشلونة يهنئ لاعبيه المشاركين في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

01:52 ص 12/06/2026
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نشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي صورة جماعية للاعبيه في الفريق الأول، يهنئهم بمشاركاتهم الدولية في بطولة كأس العالم 2026.

وضمت الصورة النجم المصري حمزة عبد الكريم، إلى جانب لامين يامال، ورافينيا، وبيدري، وكوبارسي، وبالدي، وديونج.

وكان قد انضم حمزة عبد الكريم إلى قائمة منتخب مصر الرسمية المشاركة في كأس العالم لأول مرة، وشارك في مباراتين وديتين أمام روسيا والبرازيل كبديل، حيث حقق "الفراعنة" الفوز على روسيا، بينما خسر أمام البرازيل في تجربة قوية قبل انطلاق المونديال.

وطلب نادي برشلونة رسميا تفعيل عقد شراء لاعبه الشاب حمزة عبدالكريم من النادي الأهلي ليكون لاعبًا بشكل رسمي في صفوف النادي الكتالوني.

ويخوض المنتخب المصري أولى مبارياته أمام المنتخب البلجيكي، يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل المنتخب المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كلا من: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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برشلونة كأس العالم 2026 حمزة عبد الكريم

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