إعلان

الضرائب: مد التسهيلات الجمركية بالموانئ المصرية 6 أشهر

كتب : حسن مرسي

11:41 م 11/06/2026

أحمد أموي رئيس مصلحة الضرائب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار وزارة المالية بمد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية، يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمركز محوري لحركة التجارة الدولية.

وأضاف "أموي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن القرار يستجيب للاحتياج المتنامي للتوكيلات الملاحية العالمية التي تواجه تحديات في نقل شحناتها مباشرة لدول الخليج.

وأشار إلى أن الحكومة تدخلت للسماح بـ"الترانزيت غير المباشر" عبر الموانئ المصرية، وإعفاء الشحنات العابرة من شرط التسجيل المسبق، لتحقيق مضاعفة حجم التداول وتيسير التجارة مع الجوار.

وتابع: "شهادة عدم التلاعب" تُعد وثيقة ضمان رسمية تثبت لدول المقصد أن الشحنات لم تخضع لأي عمليات تصنيعية أو تغيير في خصائصها أثناء وجودها بمصر.

وشدد "أموي"، على إخلاء مسؤولية الجانب المصري تمامًا من محتوى الشحنات التي قد تحمل علامات تجارية مقلدة أثناء عبورها الأراضي المصرية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التسهيلات تهدف لوضع الموانئ المصرية كمركز إقليمي لوجستي بديل في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجمارك تجارة الترانزيت الضرائب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

متحدث الصحة: انتحال صفة الطبيب جريمة جنائية خطيرة
أخبار مصر

متحدث الصحة: انتحال صفة الطبيب جريمة جنائية خطيرة
ترامب: السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية لم تعد مطروحة وسنرفع الحصار
شئون عربية و دولية

ترامب: السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية لم تعد مطروحة وسنرفع الحصار
الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع أمريكا لم يصبح نهائيا بعد
شئون عربية و دولية

الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع أمريكا لم يصبح نهائيا بعد
بالصور| أحمد الفيشاوي يقبل يد صديقته كاميلا فيونا بمركب في النيل
زووم

بالصور| أحمد الفيشاوي يقبل يد صديقته كاميلا فيونا بمركب في النيل
17 صورة.. شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك
زووم

17 صورة.. شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟