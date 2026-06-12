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برلماني: استمرار دعم الخبز ضرورة.. والتحول لـ"النقدي" يحتاج دراسة متأنية

كتب : أحمد العش

02:00 ص 12/06/2026

دعم الخبز

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أكد النائب محمود سامي الإمام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تمسك الحزب برؤيته الداعمة لاستمرار منظومة الدعم العيني، خاصة فيما يتعلق بدعم الخبز، رغم توجه الحكومة لدراسة التحول نحو الدعم النقدي.

وأوضح "الإمام" خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الحزب يناقش ملف الدعم منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الجدل بين الدعم العيني والنقدي ليس صراعًا سياسيًا، بل نقاش اقتصادي واجتماعي يرتبط بتقييم الظروف والمتغيرات المختلفة.

استمرار الدعم العيني واستقرار منظومة الخبز

أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الظروف الحالية تستدعي الإبقاء على الدعم العيني لفترة مقبلة، لا سيما في منظومة الخبز التي تُعتبر من أكثر برامج الدعم استقرارًا ونجاحًا في مصر.

ولفت "الإمام" إلى أن نسبة الهدر في المنظومة لا تتجاوز 15%، وهو ما يعني أن معدل النجاح يصل إلى نحو 85%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة النظام الحالي مقارنة ببدائل مطروحة.

142 مليار جنيه لدعم الخبز ودوره في الأمن الغذائي

أضاف محمود الإمام، أن منظومة الخبز تستحوذ على نحو 142 مليار جنيه من مخصصات الدعم السلعي، ما يجعلها ركيزة أساسية ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين.

وشدد على أن المنظومة لعبت دورًا محوريًا في ضمان توفير الغذاء الأساسي على مدار سنوات، موضحًا أن جزءًا مهمًا من السعرات الحرارية والبروتينات التي يحصل عليها المواطنون يأتي من الخبز والزيت والسكر المدعومين وفق دراسات وتقارير دولية.

دعوة للتريث قبل التحول إلى الدعم النقدي

اختتم النائب محمود سامي الإمام، بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم الحالية يستوجب التريث قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتحول الكامل إلى الدعم النقدي، مشددًا على أن الحفاظ على الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا يجب أن يظل أولوية في أي عملية إصلاح لمنظومة الدعم.

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