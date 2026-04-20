قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية

كتب : عمر صبري

02:30 م 20/04/2026

المجلس الأعلى للجامعات

نشر المجلس الأعلى للجامعات قواعد وضوابط وشروط معادلة الشهادات وقبول الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأجنبية، للحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يقل بنسبة 5% عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في عام الحصول على الشهادة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي،

وأوضح المجلس أن إجراءات التقديم تتم من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي لا تصدر تصريح السفر للطلاب إلا بعد مراجعة شهادة الثانوية العامة، مع إلزام الطالب بتقديم بيان من مكتب التنسيق يتضمن مجموعه والحد الأدنى للتخصص الذي يرغب في دراسته.

وأكد ضرورة استيفاء تصديق الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي تُرفق ضمن المستندات المقدمة، إلى جانب الدعوات الدراسية الموجهة للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، وذلك عند التقدم للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

وأشار إلى أن القواعد تتضمن إخضاع جميع الطلاب، بنين وبنات، لنظام الإشراف العلمي للبعثات كأحد شروط معادلة الشهادات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للطالب إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.

متى يصبح تناول المكسرات خطرا على الصحة؟.. 3 حالات احذرها
نصائح طبية

متى يصبح تناول المكسرات خطرا على الصحة؟.. 3 حالات احذرها
"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
أخبار المحافظات

"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
زووم

بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
اقتصاد

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
للمشاركة في محادثات إيران.. سي إن إن: فانس يُغادر واشنطن غدًا الثلاثاء
شئون عربية و دولية

للمشاركة في محادثات إيران.. سي إن إن: فانس يُغادر واشنطن غدًا الثلاثاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026