نشر المجلس الأعلى للجامعات قواعد وضوابط وشروط معادلة الشهادات وقبول الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأجنبية، للحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يقل بنسبة 5% عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في عام الحصول على الشهادة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، - اضغط هنا-

وأوضح المجلس أن إجراءات التقديم تتم من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي لا تصدر تصريح السفر للطلاب إلا بعد مراجعة شهادة الثانوية العامة، مع إلزام الطالب بتقديم بيان من مكتب التنسيق يتضمن مجموعه والحد الأدنى للتخصص الذي يرغب في دراسته.

قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية

وأكد ضرورة استيفاء تصديق الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي تُرفق ضمن المستندات المقدمة، إلى جانب الدعوات الدراسية الموجهة للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، وذلك عند التقدم للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

وأشار إلى أن القواعد تتضمن إخضاع جميع الطلاب، بنين وبنات، لنظام الإشراف العلمي للبعثات كأحد شروط معادلة الشهادات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للطالب إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.