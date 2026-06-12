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رغم إلغاء ترامب ضرباته الليلية.. دوي انفجار قبالة سواحل إيران

كتب : محمود الطوخي

12:43 ص 12/06/2026

الضربات الأمريكية على إيران

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دَوَّى انفجار قرب إيران في عرض البحر بمحافظة هرمزجان، وسط غموض يلف أسباب الحادث، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء عمليات القصف التي كانت مقررة ضد طهران مساء الخميس.

غموض يلف وقوع انفجار قرب إيران

وأفادت مصادر محلية في محافظة هرمزجان لوكالة "مهر" الإيرانية، بسماع دوي الصوت على مسافة تقدر بنحو كيلومترين من سواحل منطقة سيريك.

وأوضحت الوكالة، أنه لم تتوفر حتى الآن أي معلومات دقيقة بشأن طبيعة هذا الحادث، كما لم يتم تأكيد مصدر الصوت أو سببه بشكل رسمي من السلطات المحلية حتى هذه اللحظة.

وترجح المؤشرات والفرضيات الأولية احتمالية ارتباط وقوع الانفجار بالتوجيهات والتعليمات الصادرة مؤخرا بشأن إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

قرار ترامب والانفجار قرب إيران

ويأتي رصد هذا الحادث البحري الغامض بعدما أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تراجعه عن تنفيذ ضربات عسكرية ضد طهران.

وأوضح ترمب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن المباحثات الثنائية مع إيران وصلت إلى أعلى مستويات القيادة هناك وحظيت بمصادقتها، وبناء على ذلك، اتخذ قراره بوقف العمليات العسكرية وإلغاء القصف الذي كان مقررا ليلا إثر التوصل إلى توافق رفيع المستوى بشأن صفقة موسعة.

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