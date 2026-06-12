إعلان

الفيوم تورد أكثر من 255 ألف طن قمح للصوامع والشون حتى نهاية اليوم

كتب : حسين فتحي

02:00 ص 12/06/2026

توريد القمح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لاستقبال الأقماح المحلية، حيث بلغت إجمالي كميات التوريد حتى الآن 255 ألفًا و183 طنًا و130 كيلوجرامًا، تم توريدها إلى الصوامع والشون التابعة لجهات التسويق المعتمدة.

انتظام العملية وفق خطة منظمة

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الأرقام تعكس نجاح التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن عملية التوريد تسير وفق خطة منظمة تهدف إلى تأمين احتياجات الدولة من القمح باعتباره السلعة الاستراتيجية الأولى.

متابعة يومية لمنظومة التوريد

وأضاف “عبد الحفيظ” أن أجهزة التموين وإدارة الصيانة تتابع يوميًا عمليات التوريد في المواقع التخزينية المختلفة، بدءًا من شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصولًا إلى جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري، مع توفير جميع التسهيلات للموردين والمزارعين لضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

تنوع مواقع الاستلام

وأشار إلى أن كميات التوريد شملت شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري، فضلًا عن الصوامع العملاقة بمركزي إطسا وطامية.

إشادة بجهود العاملين والمزارعين

وأشاد وكيل وزارة التموين بجهود جميع القائمين على منظومة التوريد من فنيين ومسؤولي الصوامع، كما أشاد بالتزام المزارعين بتوريد الأقماح إلى المواقع المحددة مسبقًا، وهو ما أسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توريد القمح تموين الفيوم موسم التوريد الأمن الغذائي وزارة التموين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أجمل مشجعة بكأس العالم تثير الجدل بإطلالات جريئة في مونديال 2026
الموضة

أجمل مشجعة بكأس العالم تثير الجدل بإطلالات جريئة في مونديال 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 12-6:مكافآت مالية مرتقبة لبعض الأبراج وتحذيرات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 12-6:مكافآت مالية مرتقبة لبعض الأبراج وتحذيرات
رغم إلغاء ترامب ضرباته الليلية.. دوي انفجار قبالة سواحل إيران
شئون عربية و دولية

رغم إلغاء ترامب ضرباته الليلية.. دوي انفجار قبالة سواحل إيران
17 صورة.. شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك
زووم

17 صورة.. شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك
حقيقة الـ6 أصابع وسر الرقم 13.. معلومات صادمة عن حارس المكسيك جييرمو أوتشوا
كأس العالم 2026

حقيقة الـ6 أصابع وسر الرقم 13.. معلومات صادمة عن حارس المكسيك جييرمو أوتشوا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟