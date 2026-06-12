أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لاستقبال الأقماح المحلية، حيث بلغت إجمالي كميات التوريد حتى الآن 255 ألفًا و183 طنًا و130 كيلوجرامًا، تم توريدها إلى الصوامع والشون التابعة لجهات التسويق المعتمدة.

انتظام العملية وفق خطة منظمة

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الأرقام تعكس نجاح التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن عملية التوريد تسير وفق خطة منظمة تهدف إلى تأمين احتياجات الدولة من القمح باعتباره السلعة الاستراتيجية الأولى.

متابعة يومية لمنظومة التوريد

وأضاف “عبد الحفيظ” أن أجهزة التموين وإدارة الصيانة تتابع يوميًا عمليات التوريد في المواقع التخزينية المختلفة، بدءًا من شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصولًا إلى جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري، مع توفير جميع التسهيلات للموردين والمزارعين لضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

تنوع مواقع الاستلام

وأشار إلى أن كميات التوريد شملت شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري، فضلًا عن الصوامع العملاقة بمركزي إطسا وطامية.

إشادة بجهود العاملين والمزارعين

وأشاد وكيل وزارة التموين بجهود جميع القائمين على منظومة التوريد من فنيين ومسؤولي الصوامع، كما أشاد بالتزام المزارعين بتوريد الأقماح إلى المواقع المحددة مسبقًا، وهو ما أسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.