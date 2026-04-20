استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش لقاء حواري مفتوح نظّمه مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، بحضور قيادات أكاديمية بارزة، وهم الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة إسراء ياسر داود مدير مكتب العلاقات الدولية، سيد عطا أمين جامعة حلوان الأهلية.

وبحسب بيان، وفي مستهل اللقاء، استعرض رئيس الجامعة تاريخ نشأة جامعة العاصمة وتطورها، مشيرًا إلى التوسعات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث إنشاء كليات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل، أو تطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مجمع طبي متكامل بسعة 1800 سرير، إلى جانب نادي الجامعة ومجمع الفنون والثقافة، وشركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية.

كما أشار إلى النقلة النوعية التي تشهدها الجامعة من خلال إنشاء فرع جديد بمنطقة حدائق العاصمة، يضم برامج تعليمية حديثة تلبي احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى التوسع في أنماط التعليم المختلفة من خلال فروع للجامعة الأهلية والتكنولوجية.

وأكد قنديل توجه الجامعة نحو اعتماد برامجها الأكاديمية وفقًا للمعايير الأوروبية، بما يعزز من تنافسيتها الدولية، إلى جانب تطوير كليات التربية الرياضية وتحويلها إلى كليات علوم الرياضة بتخصصات حديثة تشمل الإدارة الرياضية والتسويق والتأهيل الرياضي.

كما تطرق إلى جهود الجامعة في دعم الطلاب الوافدين، مستهدفة رفع نسبتهم إلى 10% من إجمالي عدد الطلاب، من خلال تقديم خدمات متكاملة وبرامج تعليمية متميزة.

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب أهمية تعريف المجتمع الأكاديمي بفرص المنح الأوروبية، مشددًا على ضرورة تشجيع الطلاب والباحثين على الاستفادة منها، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التنافسية الدولية للجامعة، فضلًا عن بناء شراكات أكاديمية مستدامة مع المؤسسات الأوروبية.

وأوضحت الدكتورة إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية، أن اللقاء يأتي في إطار جهود المكتب لتوفير منصات تفاعلية تجمع بين صناع القرار والمجتمع الأكاديمي، بما يدعم فرص التعلم الدولي والتبادل الثقافي.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على فرص المنح الدراسية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي، بما يشمل برامج التبادل الأكاديمي، والدراسات العليا، ومبادرات دعم البحث العلمي وبناء القدرات، فضلًا عن استعراض آفاق التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية الأوروبية.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث أتاح فرصة للحوار المباشر بين السفيرة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، للإجابة عن استفساراتهم حول المنح والبرامج الأوروبية، وسبل الاستفادة منها، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون الأكاديمي والتبادل الدولي.

واستهدف اللقاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب جميع المهتمين بفرص الدراسة في أوروبا، في تأكيد واضح على التزام جامعة العاصمة بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع آفاق التعلم العالمي، وتمكين طلابها وباحثيها من الوصول إلى أفضل الفرص التعليمية والبحثية على المستوى الدولي.



