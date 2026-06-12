علق نجم الكوميديا محمد هنيدي على مشاركة النجمة العالمية سلمى حايك في حفل افتتاح كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي أقيم مساء يوم الخميس 11 يونيو في المكسيك.

وصلة كوميدية بين هنيدي وأحمد عيد بسبب سلمى حايك

أعاد هنيدي نشر صورة من مشاركة سلمى حايك في حفل الافتتاح، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وقام بالتعليق على الصورة بشكل كوميدي على طريقة فيلم "فيلم ثقافي"، وكتب: "أنت متأكد إن دي سلمى حايك"، موجها السؤال لأحد أبطال الفيلم الفنان أحمد عيد.

وعلق أحمد عيد بصورة تم تعديلها بواسطة برنامج تعديل صور، ظهر خلالها أبطال فيلم "فيلم ثقافي": أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، وهم يحملون كأس العالم وبجانبهم سلمى حايك، ليرد عليه هنيدي مرة أخرى بطريقة كوميدية: "النهاردة مش عيد العمال".

كان اسم سلمى حايك ظهر ضمن أحداث فيلم "فيلم ثقافي" عام 2000، الذي دارت أحداثه حول محاولة ثلاثة شباب في أواخر العشرينيات مشاهدة فيلم إباحي، لكن تحدث لهم العديد من المواقف الكوميدية.

محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم الجواهرجي

وينتظر النجم محمد هنيدي عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "الجواهرجي"، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

ويعيد الفيلم التعاون بين هنيدي والنجمة منى زكي، بعد غياب سنوات، إذ كان آخر لقاء بينهما في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998.

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