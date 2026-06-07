تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة المنيا، يفيد بإصابة 5 معلمين في حادث سير أثناء توجههم لأداء أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى اللجان بمدرسة السلام الإعدادية التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، حيث جرى التعامل مع الحالات وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خيري فؤاد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمالوط، بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتواجد إلى جانبهم، والتأكد من تقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة .

وأكد "فؤاد"، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، حيث تم خروج أربعة معلمين من مستشفى سمالوط التخصصي بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية.

فيما قرر الأطباء حجز المعلمة هالة محمد محمد سليم، مديرة مدرسة السلام الإعدادية بطحا، لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الطبية، للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك نتيجة معاناتها من ارتجاج وأعراض مصاحبة، إلى جانب وجود رشح على الصدر استدعى استمرار متابعتها داخل المستشفى.

وتتابع النقابة العامة للمهن التعليمية تطورات الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر، مؤكدة تقديم الدعم اللازم للمعلمين والوقوف بجانبهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى عملهم بصورة طبيعية.