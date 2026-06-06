111 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية.. و5 توجيهات من المحافظ- صور

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة شملت تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (تربية وتعليم) والشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والأجواء الملائمة للطلاب.

الماراثون الأزهري ينطلق.. والمحافظ يتابع لجان الفتيات

استهل محافظ الأقصر جولته بمتابعة انطلاق أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 في يومها الأول.

وشملت الجولة تفقد لجان معهد فتيات الأقصر الثانوي الأزهري، حيث بدأ طلاب القسم العلمي ماراثون الامتحانات بأداء مادتين؛ "القرآن الكريم" في الفترة الأولى، و"الحديث الشريف" في الفترة الثانية.

وخلال الجولة التي رافقه فيها الشيخ محمود الطيب، وكيل وزارة منطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ محمد بكري، مدير عام المنطقة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول الإجراءات الاستباقية المتخذة لضمان حسن سير الامتحانات دون أي معوقات، واطمأن على انضباط اللجان وتوافر الإضاءة والتهوية الجيدة.

أرقام من الامتحانات الأزهرية:

تشهد المحافظة هذا العام انعقاد 18 لجنة امتحانية مجهزة بالكامل، لاستقبال نحو 4900 طالب وطالبة من القسمين العلمي والأدبي بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة الكامل على تقديم الدعم اللوجستي وتذليل العقبات بالتنسيق مع مشيخة الأزهر الشريف، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة والتصدي لأي محاولات للخروج عن النص. ومن جانبه، أعرب الشيخ محمود الطيب عن تقديره البالغ لدعم المحافظ المستمر وحرصه على المتابعة الميدانية لضمان بيئة آمنة لأبناء الأزهر.

تفقد لجان الشهادة الإعدادية بـ "الأقصر الجديدة بنات"

وفي سياق متصل، واصل المهندس عبد المطلب عمارة جولته بتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، بحضور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، والأستاذ حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال الامتحانات حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحاني "الهندسة" و"تكنولوجيا المعلومات"، موجهاً بضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. كما حرص خلال الجولة على التحدث مع عدد من الطالبات، متمنياً لهن التوفيق والنجاح، ومؤكداً أن تقديم الدعم للعملية التعليمية يأتي على رأس أولويات المحافظة.

ختاماً، أثنى المحافظ على التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية (التربية والتعليم، الأزهر الشريف، والمحليات) والذي ساهم في خروج اليوم الأول للامتحانات بمظهر حضاري ومنظم يعكس مدى الاستعداد والمسؤولية تجاه أبناء المحافظة.