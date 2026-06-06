تباين آراء طلاب الأزهر والإعدادية بجنوب سيناء في أول أيام الامتحانات

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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

111 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية

وبدأ 111 ألف و652 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بواقع 56979 بنين و54673 بنات، أمام 333 لجنة بمختلف أنحاء المحافظة، تحت إشراف 14506 ملاحظ ومراقب، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 11 يونيو الجاري.

رفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الامتحانات

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لضمان توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والتركيز.

التحفظ على مكبرات الصوت

ووجه عطية، بضرورة تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، والرفع الفوري للمخلفات، إلى جانب منع أي مصادر للضوضاء، والتحفظ على مكبرات الصوت في المناطق المجاورة للجان حفاظًا على الانضباط.

وسائل نقل الطلاب إلى لجان الامتحانات

وفي سياق متصل، كلف المحافظ الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بتوفير وسائل نقل مناسبة تضمن سهولة الانتقال من وإلى اللجان، بما يدعم انتظام العملية الامتحانية دون معوقات.

وأكد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

جولة على لجان الامتحانات

شارك في الجولة كل من الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة نجلاء سليم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية.