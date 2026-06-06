تصوير- أحمد مسعد:

رصدت عدسات "مصراوي" أجواء وإجراءات دخول طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، إلى اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية، بمدرسة الطبري بمنطقة مصر الجديدة، وسط حالة من الانسيابية والهدوء، رغم إجراءات التفتيش التدقيقة.

انتظام دخول طلاب الإعدادية إلى لجان الامتحانات بالقاهرة

أظهرت صور التقطتها عدسات "مصراوي"، انتظام عملية دخول الطلاب إلى اللجنة الامتحانية، مع تطبيق إجراءات التفتيش، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، قبل السماح للطلاب بالدخول إلى مقار اللجان.

كما عكست الصور حالة الاستقرار التي شهدتها اللجنة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل المتابعة المستمرة من القائمين على العملية الامتحانية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم امتحان مادة اللغة العربية، باعتبارها أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.