قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المساحات المنزرعة بمحصول الجزر على مستوى الجمهورية لا تتجاوز ما بين 15 و20 ألف فدان، وهي مساحة محدودة مقارنة بالعديد من المحاصيل الأخرى، فيما يتراوح متوسط إنتاجية الفدان بين 20 و22 طنًا.

ضعف العائد الاقتصادي وراء قلة المساحات المنزرعة من الجزر

وأوضح حسين أبو صدام لـ مصراوي أن محدودية المساحات المزروعة بالجزر ترجع بالأساس إلى ضعف العائد الاقتصادي للمحصول مقارنة بمحاصيل بديلة تحقق أرباحًا أعلى للمزارعين، إلى جانب قصر الموسم الزراعي الخاص به، الأمر الذي يقلل من إقبال المزارعين على التوسع في زراعته.

وأضاف أن الكميات المتداولة حاليًا في الأسواق تعود إلى العروة الأجنبية التي تمت زراعتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، والتي اقتربت من نهايتها، بينما تبدأ زراعة العروة الرئيسية للجزر خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن جزءًا كبيرًا من الجزر المطروح بالأسواق يعتمد على أصناف أجنبية، لافتًا إلى أن تراجع المعروض مع محدودية المساحات المزروعة يعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار خلال هذه الفترة.