اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك تقديرًا للجهود التي يبذلونها في تنفيذ ومتابعة أعمال الامتحانات وضمان انتظامها وانضباطها.

وبحسب بيان، تضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، فيما تقرر صرف حافز إثابة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للملاحظ، تقديرًا لدورهم في منظومة امتحانات الدبلومات الفنية.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

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