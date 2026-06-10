ضبطت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اليوم، طالبًا داخل لجنة بمدرسة الأمير التابعة لإدارة الخصوص التعليمية، وذلك أثناء حيازته هاتفًا محمولًا خلال أداء الامتحان ومحاولته تصوير ورقة الأسئلة.

جاء ذلك خلال المتابعة المستمرة لسير الامتحانات داخل اللجان، حيث تم رصد الواقعة والتعامل معها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استمرار المتابعة الدقيقة داخل اللجان وعدم التهاون مع أي محاولات غش أو إخلال بنظام الامتحانات، مشددة على تطبيق القواعد بحزم لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



كما ناشدت المديرية الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان وعدم اصطحاب أي وسائل إلكترونية داخل الامتحان، حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية وسيرها بشكل منضبط.